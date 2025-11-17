17/11/2025 16:12

【外圍經濟】泰國第三季GDP增幅為四年最低，政治不確定性及外部不利因素上升

《經濟通通訊社17日專訊》泰國周一（17日）公布的官方數據顯示，該國第三季度GDP增速，按年增長1.2%，低於前值2.8%，也低於市場預期，是四年來的最低水平。



按季率計算，泰國在第三季度經季調後萎縮0.6%，而第二季度為增長0.5%。分析指，泰國經濟受到國內政治不確定，和泰柬邊境沖突對旅遊業和製造業的拖累。



ANZ 亞洲經濟學家Krystal Tan在報告中指出，盡管政府的刺激措施在短期內能提供一定緩沖作用，但泰國經濟的勢頭仍可能因持續的政治不確定性及外部不利因素而受到限制。



她提到，第三季度的增長數據低於預期，主要是由於政府支出和服務出口所致。她還表示，該經濟體面臨結構性制約因素，這將阻礙其增長，尤其是居高不下的家庭債務問題。



ANZ 維持對泰國2025年和2026年經濟增長預測分別為1.9%和1.7%不變，但指出，頻繁的政府更迭會削弱施政的有效性和可預測性。外部挑戰也在加劇，包括美國加征關稅力度加大、貿易談判停滯不前，以及與柬埔寨的邊境緊張局勢再度升級。(jf)



