【開市Ｇｏ】美國降食品關稅，阿里否認業務涉軍，LABUBU拍大電影

1、美股周五(14日)市況反覆，三大指數收市表現不一。經歷了前一日科技股引發的大幅拋售後，投資者重新吸納超賣的科技股，帶動納指輕微反彈。然而，市場對經濟前景及利率政策的憂慮持續，拖累道指及標指數雙雙下跌。納指本周錄得跌幅，終結此前連續七個星期的升勢。道指收市跌309.74點，或0.65%，報47147.48點；標普500指數跌3.38點，或0.05%，報6734.11點；納指升30.23點，或0.13%，報22900.59點。中國金龍指數跌129點。日經期貨截至上午7時57分跌160點。



2、美國總統特朗普下令降低牛肉、咖啡、香蕉等數百種食品關稅，緩解物價壓力。他稱明年或向中低收入者發放關稅分紅，但需國會批准。



3、美國勞工部本周將公布9月非農就業報告及經通脹調整後的工資數據。在美國聯儲局內部，對於未來貨幣政策路徑的意見分歧日益加劇，亞特蘭大聯儲行長稱需依據數據決定是否支持12月降息。



4、中國財政部長藍佛安稱「十五五」期間將實施更積極財政政策，保持財政支出強度，合理確定赤字率和舉債規模，提升市場韌性及吸引力。



5、國務院總理李強主持國務院常務會議，會議指出需增強供需適配性以釋放消費潛力，促進經濟循環暢通。



6、市場監管總局起草《互聯網平台反壟斷合規指引（徵求意見稿）》，列舉平台壟斷風險如算法共謀、不公平定價、「二選一」行為等，公開徵求意見。



7、中美休戰後商討稀土出口細節，雙方要求團隊於11月底前商定「通用許可」條款以推進協議實施。



8、香港政府將2025年GDP增速預測由2%-3%上調至3.2%，受出口激增及零售銷售復甦推動。



9、蘋果計劃自2026年起改為一年兩次推出iPhone新品，打破十多年來秋季統一發布的模式，進行重大調整。



10、華為將於11月21日發布AI突破性技術，聲稱有望將算力利用率由現行30%-40%提升至70%，顯著釋放硬件潛能。



11、安世半導體內部爭端持續，安世中國指責荷蘭部分管理層阻撓經營。多家歐洲車企要求供應商尋求中國產半導體替代品。





【焦點股】



阿里巴巴(09988)

- 據報白宮備忘錄稱阿里巴巴向中國軍方提供技術支持

- 公司否認相關報道，質疑報道意圖破壞中美協議



內需板塊：海底撈(06862)、華潤啤酒(00291)、蒙牛(02319)

- 李強主持國務院會議，強調釋放消費潛力暢通經濟循環



比特幣ETF：FA南方比特幣(03066)、FA三星比特幣(03135)

- 比特幣跌破9.4萬美元，年內漲幅全抹去



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASMPT(00522)

- 三星電子本月上調DDR5內存晶片價格，部分漲幅高達60%



金礦股：招金礦業(01818)、山東黃金(01787)、中國黃金國際(02099)

- 聯儲局鷹派言論致黃金回吐，金價跌超3%至每盎司4032美元



泡泡瑪特(09992)

- 外媒稱索尼影業獲Labubu影視改編權，電影項目處於早期階段



汽車零件股：寧德時代(03750)、比亞迪電子(00285)、耐世特(01316)

- 特斯拉要求供應商排除中國製零件供美國生產汽車



航運股：東方海外(00316)、太平洋航運(02343)、中遠海控(01919)

- 航運巨頭CMA CGM預計明年航運業低迷，因運費下降及運力增加



網易(09999)

- 重磅新作《燕雲十六聲》海外版正式上市



中偉新材(02494)

- 今日上市，超購27倍一手分配率10%，下限定價暗盤仍跌2.6%



中國有色礦業(01258)

- 謙比希東南礦體暫停產，全年自有礦山銅產量降12.5%



光大環境(00257)

- 初步建議於深交所上市，尚未提申請



古茗(01364)

- 建議派特別股息每股93仙，派付總額22億元



首程控股(00697)

- 未來3年回購不超過10億元股份，待股東授權



吉利(00175)、零跑(09863)

- 今日公布業績





【油金報價】



紐約期油下跌0.72%，報美元59.52/桶



布倫特期油下跌0.90%，報美元63.81/桶



黃金現貨上漲0.21%，報美元4087.96/盎司



黃金期貨下跌0.09%，報美元4090.61/盎司