17/11/2025 16:00

【外圍經濟】日本長期國債大幅下跌，受財政擔憂加劇影響

《經濟通通訊社17日專訊》日本長期國債周一（17日）大幅下跌，20年期國債孳息率飆升至1999年以來的最高水平，30年期國債孳息率漲5個基點至3.26厘，40年期國債孳息率漲5.5個基點至3.6厘。



投資者密切關注首相高市早苗經濟方案中的實際支出數據，同時權衡債券發行增加可能對日本市場穩定帶來的風險。儘管日本央行仍計劃在未來幾個月升息，但周一出爐的GDP數據支持高市推出刺激方案的立場。



岡三證券首席債券策略師長谷川直也表示：「投資者對政府經濟刺激計劃的規模持謹慎態度。方案對政府債券發行影響的不確定性，給長期債券帶來拋壓。」



高盛集團表示，隨著投資者對超出預期的刺激方案日益警惕，日本財政風險溢價正捲土重來，給長期主權債券和日圓帶來壓力。(rc)