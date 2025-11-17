17/11/2025 16:23
【聚焦數據】北京10月工業增加值增10.4%，受新能源車製造和電力行業帶動
摘要
免責聲明
本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 北京10月工業增加值同比增10.4%
▷ 新能源車/鋰電池製造業首10月增加值增逾1倍
▷ 10月PPI同比降1.4%環比降0.4%
▷ 新能源車/鋰電池製造業首10月增加值增逾1倍
▷ 10月PPI同比降1.4%環比降0.4%
*首10月新能源汽車、鋰離子電池製造業增加值增逾1倍*
1-10月，重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增長24.1%，汽車製造業增長15.9%，電力、熱力生產和供應業增長4.7%，醫藥製造業下降8.7%，五大裝備製造業增長7.8%。規模以上工業戰略性新興產業、高技術製造業增加值分別增長18.0%和9.5%（二者有交叉），新能源汽車、鋰離子電池、服務機器人、風力發電機組產量分別增長1.5倍、1.3倍、44.3%和40.1%。
1-10月，規模以上工業實現銷售產值22416.3億元，增長6.9%；其中，內銷產值20663.9億元，增長6.9%；出口交貨值1752.4億元，增長6.0%。
*10月份PPI同比降1.4%，環比降0.4%*
10月份，北京工業生產者出廠價格(PPI)同比下降1.4%，環比下降0.4%；購進價格同比下降2.0%，環比下降0.5%。1-10月，北京工業生產者出廠價格同比下降1.7%，降幅較1-3季度收窄0.1個百分點；購進價格同比下降1.7%，降幅與1-3季度持平。