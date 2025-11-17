17/11/2025 19:45

《再戰明天》美國公布耐用品訂單等數據，小米公布業績

《經濟通通訊社17日專訊》美國公布耐用品訂單等數據，及小米公布業績，料為周二（18日）市場焦點。



*歐洲央行銀監會委員發表演講，本港公布失業率*



各國重要經濟活動方面，沙特阿拉伯王儲穆罕默德訪問白宮，與美國總統特朗普會晤。周二本港時間8:30am，澳洲央行公布11月政策會議記錄。4:30pm，歐洲央行銀行監管委員會委員馬沙多發表演講。晚上6:00pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫和歐洲央行執委埃爾德森介紹2025年監管審查與評估進程(SREP)的總體結果。



數據方面，周二4:30pm（本港時間．下同），香港公布10月失業率，經季節調整料由3.9%升上4%。9:30pm，美國公布10月出口物價；10月進口物價。10:15pm，美國公布10月產能利用率；10月工業生產。11:00pm，美國公布8月耐用品訂單，料由下滑2.8%改善至升2.9%；8月工廠訂單料由下滑1.3%改善至升1.4%；11月NAHB房屋市場指數料由37降至36。



在本港，明日公布業績的公司有:小米集團-W(01810)等。



另外，美國周四（20日）公布9月非農就業報告。(wa)