直播中 : hot talk 1點鐘 - 股市前瞻：京東健康(6618)逆市升可帶來估值重估？科網股拖累大市 資金連續三週流入防守股有何啟示？
26,352.49
-219.97
(-0.83%)
26,358
-231
(-0.87%)
高水6
9,326.09
-71.87
(-0.76%)
5,753.01
-59.79
(-1.03%)
1,290.06億
3,971.20
-19.29
(-0.483%)
4,594.73
-33.41
(-0.722%)
13,171.37
-44.66
(-0.338%)
2,611.13
-23.55
(-0.89%)
95,059.9900
+798.5400
(0.847%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0788
歐元最佳客戶買入價
9.0355
英鎊最佳客戶買入價
10.2387
日圓最佳客戶買入價
5.0388
可賣空股票總成交
976.36億
主板賣空
185.91億
(19.041%)
半日數據，更新：17/11/2025 12:40
上証指數
成交：5,797.16億
3,971.20
-19.29
(-0.483%)
滬深300
4,594.73
-33.41
(-0.722%)
深証成指
13,171.37
-44.66
(-0.338%)
MSCI中國A50
2,611.13
-23.55
(-0.89%)
比特幣
資料由Binance提供
95,059.9900
+798.5400
(0.847%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0788
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0355
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2387
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0388
