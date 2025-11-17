17/11/2025 11:37
《港元利率》港元拆息普遍下跌，一個月拆息報3厘
《經濟通通訊社17日專訊》港元拆息普遍下跌，而與樓按相關的一個月拆息報3.00429厘，創1個月新低，跌5.922基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.43476厘，跌3.506基點。
隔夜息報1.81179厘，跌27.488基點；一周拆息跌27.024基點，報2.37446厘，兩周則跌12.184基點，報2.73792厘。長息方面，六個月拆息升2.083基點，報3.4125厘，一年期則升0.899基點，報3.3931厘。
港元匯價今日在7.7738-7.7712之間上落，最新報7.7727。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報1.81179厘，跌27.488基點；一周拆息跌27.024基點，報2.37446厘，兩周則跌12.184基點，報2.73792厘。長息方面，六個月拆息升2.083基點，報3.4125厘，一年期則升0.899基點，報3.3931厘。
港元匯價今日在7.7738-7.7712之間上落，最新報7.7727。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.81179
|-27.488
|一周
|2.37446
|-27.024
|兩周
|2.73792
|-12.184
|一個月
|3.00429
|-5.922
|兩個月
|3.50375
|-4.363
|三個月
|3.43476
|-3.506
|六個月
|3.4125
|+2.083
|一年
|3.3931
|+0.899
資料來源：香港銀行公會