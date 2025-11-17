17/11/2025 09:48

《真知灼見－溫灼培》利淡美元因素料將逐步浮現

《真知灼見》儘管在12位有投票權的美國聯儲局官員中，包括主席鮑威爾在內，有8位主要官員傾向支持於12月的議息會上維持息率不變，而根據利率期貨價格變化，市場對於聯儲局在12月減息的機率估計也僅為49%，然而，這些情況似乎並未為美元提供支持。上周，美匯指數最低降至99點，顯著遠離本月5日高位約100.36。至於今早於亞洲市場，美匯指數報99.3。



*美元供應緩解*



美國政府重開後，資金再次從政府手中，透過正常的開支渠道流入市場，緩解了先前出現的美元供應不足問題，從而改善了市場上搶奪美元的情況。相信這是導致美元在過去一周下跌的首因。



*美國經濟數字料轉弱*



此外，隨著美國經濟數字的重新公布，市場對於數據可能顯示美國經濟轉差的擔憂亦有所加劇。這種擔憂並非毫無根據，因為美國剛剛經歷了有史以來最長的43天政府停擺，對經濟造成的損害不容忽視。數字一旦轉差，就不能排除聯儲局12月有減息可能。



*法院關稅裁決不利美元*



當然，美國最高法院就特朗普關稅的合法性裁決，按時間推算也應隨時公布。為免總統權力過大，凌駕於國會之上，相信法院雖不會完全否決特朗普的關稅政策，但也不會毫無限制。無論限制程度如何，這都將對特朗普的關稅政策形成一定阻力，從而不利美元。



*外幣或見底，美元難升*



最後，隨日圓愈是向160兌1美元邁進，為免進口價格急升推高通脹，相信日本央行不會坐視不理，入市干預撐日圓的機會將大增。至於英鎊，過了11月26日的財政預算案公布後，壓在英鎊的大山將被移除。貨幣是相對的，隨日圓有望見底，英鎊有望反彈，相信也會削弱美元匯價。料美匯指數繼續於96至100區間內走動，而向下方走的機會較大。



*其他市場消息*



回顧其他市場消息，瑞士成功重新與美國達成貿易協議，瑞士對美國的貨物關稅將從原先的39%降至15%。作為交換，瑞士承諾在2028年前向美國投資2000億美元。至於日本，《日經新聞》報道，高市政府可能推出一個高達17萬億日圓（約1100億美元）的刺激經濟方案。為了資助這刺激方案，政府將要大幅舉債。值得注意的是，日本目前的債務與其GDP的比例已高達260%，再進一步舉債只會使日本政府的債務問題更加失控。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。