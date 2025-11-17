直播中 : 開市Good Morning - 美股跌完未？📣傳華為本周發布AI技術突破 利好科技股？💰國常會部署促進消費政策值得憧憬？
直播中 : 開市Good Morning - 美股跌完未？📣傳華為本周發布AI技術突破 利好科技股？💰國常會部署促進消費政策值得憧憬？
26,510.79
-61.67
(-0.23%)
26,509
-80
(-0.30%)
低水2
9,380.74
-17.22
(-0.18%)
5,804.97
-7.83
(-0.13%)
718.18億
3,973.13
-17.36
(-0.435%)
4,604.82
-23.32
(-0.504%)
13,194.31
-21.72
(-0.164%)
2,623.11
-11.57
(-0.44%)
95,403.3600
+1,141.9100
(1.211%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0780
歐元最佳客戶買入價
9.0405
英鎊最佳客戶買入價
10.2444
日圓最佳客戶買入價
5.0408
