17/11/2025 09:25
【聚焦人幣】人幣中間價升9點子，兩連升報7.0816，創逾13個月高
《經濟通通訊社17日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0816，較上個交易日升9點子，兩連升，創2024年10月14日以來逾13個月新高，上個交易日報7.0825。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0816
|-9.00
|1歐元/人民幣
|8.2296
|-107.00
|100日圓/人民幣
|4.5859
|+13.00
|1港元/人民幣
|0.9112
|-2.20
|1英鎊/人民幣
|9.3274
|+108.00
|1澳元/人民幣
|4.6292
|+19.00
|1紐元/人民幣
|4.0240
|+158.00
|1新加坡/人民幣
|5.4577
|+94.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9237
|-76.00
|1加元/人民幣
|5.0533
|+41.00
|1人民幣/林吉特
|0.5826
|+4.70
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.3909
|+220.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4114
|+59.00
|1人民幣/韓元
|204.9500
|-172.00