17/11/2025 08:40

【關稅戰】美財長盼感恩節前與中國敲定稀土供應協議

《經濟通通訊社17日專訊》美國財政部長貝森特周日（16日）表示，華府希望能於11月底感恩節前與中國敲定確保稀土供應的協議。



中美上月宣布達成一項框架協議，華盛頓同意不對中國進口商品徵收100%關稅，而中國則暫緩對關鍵稀土礦物和磁鐵實施出口管制。



貝森特接受美國霍士新聞訪問時表示，相信在總統特朗普和中國國家主席習近平南韓會晤後，中國將履行其承諾。



他同時反駁《華爾街日報》一篇報道，稱中方計劃限制向與美國軍方相關企業出口稀土的說法「不符合事實」。貝森特強調，美中雙方正按協議內容推進後續工作。但貝森特同時警告，如果北京方面反悔，美國有很多手段可以進行報復。



美國感恩節是每年11月第四個星期四，今年落在11月27日。(ry)