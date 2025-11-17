17/11/2025 08:48

【關稅戰】中國僅採購約33萬噸大豆，不及美方宣稱北京承諾採購量的3%

《經濟通通訊社17日專訊》美國農業部最新公布數據顯示，在中美元首上月底會晤後，中方至今只採購兩批美國大豆，合共只有33.2萬噸，遠少於華府所指，中方承諾年底前最少採購1200萬噸的數量。美國總統特朗普在空軍一號專機上表示，相信中方正在採購，又指雙方官員上周五（14日）亦有通話。



中國國家主席習近平和美國總統特朗普上月底在南韓釜山會晤後，白宮公告，中方承諾年底前最少採購1200萬噸美國大豆，未來3年每年最少採購2500萬噸，但中方聲明未有確認，只是下調美國進口大豆關稅，和恢復3間美國企業的大豆輸華資格。



有分析指，中國早前已經由巴西等南美國家採購不少大豆，加上在現時仍然生效的關稅下，美國大豆價格仍較高，認為中國沒有太大的誘因採購美國大豆。《彭博》日前報道即指，有匿名交易員透露，中國上月底連續下單採購美國黃豆後，並無新的出貨紀錄。(ry)