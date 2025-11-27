17/11/2025 10:12

【ＡＩ】宇樹科技完成A股上市輔導，用時四個月

《經濟通通訊社17日專訊》中國證監會官網11月15日顯示，人形機器人公司宇樹科技已於11月10日完成上市輔導，進入輔導驗收階段。中信證券擔任輔導機構。



自7月中旬開啟上市輔導以來，宇樹科技完成公司更名，去掉了原先名稱中的「杭州」這一行政區劃。完成上市輔導後，宇樹科技即將提交招股書。9月2日，宇樹科技曾在一份聲明中透露，公司預計將在10月至12月期間正式提交IPO申報文件，披露詳細的財務數據。如果成功，宇樹科技的IPO將成為近年來中國規模最大、知名度最高的本土科技公司上市之一。



國泰海通研報稱，宇樹科技有望進一步借助資本市場的助力，持續鞏固並強化自身的行業領先地位。宇樹在人形機器人領域優勢顯著，技術與產品持續迭代，建議重點關注宇樹機器人產業鏈或生態鏈投資機會。(jq)