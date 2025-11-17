17/11/2025 16:20
【聚焦數據】內地首10月財政收入增幅擴至0.8%，支出增長2%
《經濟通通訊社17日專訊》據財政部官網，1-10月，全國一般公共預算收入186490億元（人民幣．下同），同比增長0.8%，增幅較1-9月擴大0.3個百分點。其中，全國稅收收入153364億元，同比增長1.7%，1-9月為增0.7%；非稅收入33126億元，同比下降3.1%，1-9月為下降0.4%。
分中央和地方看，中央一般公共預算收入81856億元，同比下降0.8%；地方一般公共預算本級收入104634億元，同比增長2.1%。
1-10月，印花稅收入3781億元，同比增長29.5%。其中，證券交易印花稅收入1629億元，同比增長88.1%。
1-10月，全國一般公共預算支出225825億元，同比增長2%。分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出34727億元，同比增長6.3%；地方一般公共預算支出191098億元，同比增長1.2%。(jq)
