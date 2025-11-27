17/11/2025 11:34

【ＡＩ】阿里千問App公測，用戶湧入過載沒能服務，公司暫無回應

《經濟通通訊社17日專訊》據《新浪科技》報道，阿里巴巴(09988)新推出的AI應用千問App公測首日即遭遇流量洪峰，因用戶湧入過載，部分服務出現擁堵和中斷。據多名用戶反饋及應用內提示內容，該應用在今天官宣上線後不久便顯示「入口擁堵」。部分用戶稱，在對話框輸入指令後無法獲得響應，服務暫時不可用。



截至目前，阿里方面並未回應問詢。



*千問與ChatGPT展開全面競爭*



阿里今日正式宣布「千問」項目全力進軍AI to C市場。當天，千問App公測版上線，基於全球性能第一的開源模型Qwen3，憑借免費以及與各類生活場景生態的結合，與ChatGPT展開全面競爭。阿里核心管理層將「千問」項目視為「AI時代的未來之戰」。



目前，千問App公測版已在各大應用商店上架，並同步提供網頁和PC版。面向全球市場的千問App國際版也將在近期上線，借助Qwen模型的海外影響力與ChatGPT直接爭奪海外用戶。(ct)