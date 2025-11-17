26,348.45
-224.01
(-0.84%)
26,353
-236
(-0.89%)
高水5
9,320.09
-77.87
(-0.83%)
5,746.66
-66.14
(-1.14%)
1,159.51億
3,973.31
-17.18
(-0.431%)
4,596.15
-31.99
(-0.691%)
13,169.37
-46.66
(-0.353%)
2,612.30
-22.38
(-0.85%)
95,318.7200
+1,057.2700
(1.122%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0760
歐元最佳客戶買入價
9.0366
英鎊最佳客戶買入價
10.2400
日圓最佳客戶買入價
5.0362
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
26,348.45
-224.01
(-0.84%)
期指
高水5
26,353
-236
(-0.89%)
國企指數
9,320.09
-77.87
(-0.83%)
科技指數
5,746.66
-66.14
(-1.14%)
大市成交
1,159.51億
股票
982.32億
(84.719%)
窩輪
69.78億
(6.018%)
牛熊證
107.41億
(9.264%)
即時更新：17/11/2025 11:48
可賣空股票總成交
2,052.39億
主板賣空
347.67億
(16.940%)
更新：14/11/2025 16:59
上証指數
成交：5,320.32億
3,973.31
-17.18
(-0.431%)
滬深300
4,596.15
-31.99
(-0.691%)
深証成指
13,169.37
-46.66
(-0.353%)
MSCI中國A50
2,612.30
-22.38
(-0.85%)
比特幣
資料由Binance提供
95,318.7200
+1,057.2700
(1.122%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0760
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0366
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2400
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0362
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

延續 Steve Jobs 與三宅一生的美學對話:Apple...
Fashion

延續 Steve Jobs 與三宅一生的美學對話:Apple...
婦科名醫成功抗癌:35歲確診最惡乳癌，自揭1壞習慣是元兇
醫學通識 健康解「迷」

婦科名醫成功抗癌:35歲確診最惡乳癌，自揭1壞習慣是元兇
你貪完又貪，佢騙完又騙
財富管理 快樂退休

你貪完又貪，佢騙完又騙
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特00700 騰訊控股00005 滙豐控股00981 中芯國際01810 小米集團－Ｗ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
俄羅斯-消費者物價指數(年率)
公佈值
7.71%
公佈日期
15/11/2025 00:00
歐元區-國內生產總值(季率)
公佈值
0.20%
公佈日期
14/11/2025 18:00
歐元區-國內生產總值(年率)
公佈值
1.40%
公佈日期
14/11/2025 18:00
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
95,318.72
+1,057.27
+1.122%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,170.2200
+74.9300
+2.421%
XRP-瑞波幣-XRP XRP 瑞波幣
2.2540
+0.0392
+1.770%
更新：17/11/2025 11:45
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處