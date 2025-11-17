17/11/2025 11:05

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.5080 +14.50 1周 1.5140 +4.60 2周 1.5500 +4.10 1個月 1.5200 +0.20 3個月 1.5800 +0.00 6個月 1.6200 +0.00 9個月 1.6400 +0.00 1年 1.6500 +0.00

《經濟通通訊社17日專訊》人行今日進行2830億元(人民幣．下同)7天期逆回購利率持平，今日淨投放1631億元。另外，人行上周五(14日)預告，今日開展8000億買斷式逆回購操作。至此11月買斷式逆回購操作規模合計為1.5萬億元，超出到期量5000億元較上月續增。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)