17/11/2025 09:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶11點子，報7.1018

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0816，較上個交易日升9點子，兩連升，創2024年10月14日以來逾13個月新高，較市場預測偏強140點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開11點子，報7.1018，上個交易日即期匯率收盤報7.1007。



外部美元走勢偏弱，人民幣即期匯價料跟隨中間價延續穩中偏強走勢。美國財政部長貝森特在周日表示，中美之間的稀土協議「有望」在感恩節前達成。



星展銀行認為，中美貿易緊張局勢緩解，外國資本對人民幣資產的興趣增加，為人民幣提供支撐；不過近期日圓和韓元的表現疲軟也會拖累人民幣表現。(jq)