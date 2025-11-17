17/11/2025 16:37

【聚焦人幣】人幣即期收跌41點子，兩連跌，報7.1048

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1048，較上個交易日4時30分收盤價跌41點子，兩連跌，全日在7.1005至7.1070之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌71點子，報7.1071。



今日人民幣兌一美元中間價今報7.0816，較上個交易日升9點子，兩連升，創2024年10月14日以來逾13個月新高，較市場預測偏強140點。



市場人士稱，亞洲時段美元略有反彈，施壓人民幣走勢，不過在強勢中間價支撐下，即期匯價料繼續延續穩健格局。他們並表示，本周市場將重點關注美國經濟數據，目前市場預期美聯儲下個月降息概率已不足50%，後續美元走勢將取決於美國經濟表現對降息預期的影響。



中金公司觀點認為，在當前美元指數反彈有限和中間價穩步升值的環境下，人民幣匯率仍將保持偏低波動，並對美元有望維持偏強態勢。



本周焦點將集中在美國將公布的諸多數據上，以尋找世界最大經濟體健康狀況的線索，其中備受關注的9月非農就業報告將於周四公布。(jq)