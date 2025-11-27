17/11/2025 09:26

【ＡＩ】華為據報周五發布AI領域突破性技術，算力資源利用率將大幅提高

《經濟通通訊社17日專訊》據《中國基金報》引述消息報道，華為將在本周五（21日）發布AI領域的突破性技術，有望解決算力資源利用效率的難題。



具體來看，華為即將發布AI領域的突破性技術，可將GPU（圖形處理器）、NPU（神經網絡處理器）等算力資源的利用率，從行業平均的30%至40%提升至70%，顯著釋放算力硬件潛能。



據透露，該突破性技術是通過軟件創新實現英偉達、昇騰及其他三方算力的統一資源管理與利用，屏蔽算力硬件差異，為AI訓練推理提供更高效的資源支撐。同時，該技術與以色列AI初創公司Run:ai的核心技術路線有共同性，後者在2024年底被英偉達以7億美元資金收購。(sl)