17/11/2025 17:16

【聚焦數據】財政部：首10月地方政府專項債券、超長期特別國債等共支出4.54萬億

《經濟通通訊社17日專訊》財政部公布，1-10月，全國政府性基金預算收入34473億元（人民幣．下同），同比下降2.8%。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入3618億元，同比增長1.6%；地方政府性基金預算本級收入30855億元，同比下降3.3%，其中，國有土地使用權出讓收入24982億元，同比下降7.4%。



1-10月，全國政府性基金預算支出80892億元，同比增長15.4%。《證券時報》指，從財政部了解到，主要是各級財政持續加快債券資金使用，地方政府專項債券、超長期特別國債、中央金融機構注資特別國債等資金共支出4.54萬億元（含以往年度結轉債券支出）。



1-10月，分中央和地方看，中央政府性基金預算本級支出8564億元，同比增長2.2倍；地方政府性基金預算支出72328億元，同比增長7.3%，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出33752億元，同比下降6.5%。(sl)