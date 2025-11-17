17/11/2025 16:50

【聚焦人幣】外匯局：受國慶中秋假期等影響，10月跨境資金淨流入增多

《經濟通通訊社17日專訊》國家外匯管理局公布了2025年10月銀行結售匯和銀行代客涉外收付款數據。國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌解讀10月以來中國外匯市場運行狀況指，10月以來，國際金融市場波動性有所上升，美元指數總體上行。中國外匯市場繼續保持穩健運行態勢。



一是外匯市場供求基本平衡。10月，銀行結售匯順差177億美元，環比有所收窄，結售匯更加平衡。企業等主體根據實際需求有序開展結匯和購匯交易，結匯率和售匯率與前9個月月均水平基本相當。



二是跨境資金流動保持穩定。受國慶中秋假期因素等影響，9月企業、個人等非銀行部門跨境資金小幅淨流出，10月跨境資金淨流入增多，綜合兩個月情況看跨境收支月均順差為240億美元。其中，貨物貿易資金淨流入保持高位；居民出境旅行、外資企業分紅派息等跨境支出季節性回落，服務貿易、投資收益資金淨流出環比收窄。



總的來看，中國外匯市場預期平穩，供求基本平衡，保持較強韌性和活力。(sl)







