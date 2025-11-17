17/11/2025 16:50
【聚焦人幣】外匯局：10月銀行結售匯順差收窄至177億美元
《經濟通通訊社17日專訊》國家外匯管理局公布，2025年10月，銀行結匯15194億元人民幣，售匯13940億元人民幣。2025年1-10月，銀行累計結匯147941億元人民幣，累計售匯142201億元人民幣。
按美元計值，2025年10月，銀行結匯2142億美元，售匯1965億美元，結售匯順差177億美元，9月為511億美元。2025年1-10月，銀行累計結匯20675億美元，累計售匯19866億美元，累計結售匯順差809億美元。
2025年10月，銀行代客涉外收入44207億元人民幣，對外付款40579億元人民幣。2025年1-10月，銀行代客累計涉外收入464836億元人民幣，累計對外付款452607億元人民幣。
按美元計值，2025年10月，銀行代客涉外收入6231億美元，對外付款5719億美元，順差512億美元。2025年1-10月，銀行代客累計涉外收入64936億美元，累計對外付款63227億美元，累計順差1709億美元。(sl)
