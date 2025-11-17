直播中 : 開市Good Morning - 美股跌完未？📣傳華為本周發布AI技術突破 利好科技股？💰國常會部署促進消費政策值得憧憬？
直播中 : 開市Good Morning - 美股跌完未？📣傳華為本周發布AI技術突破 利好科技股？💰國常會部署促進消費政策值得憧憬？
26,502.54
-69.92
(-0.26%)
26,499
-90
(-0.34%)
低水4
9,377.65
-20.31
(-0.22%)
5,804.35
-8.45
(-0.15%)
722.51億
3,972.80
-17.69
(-0.443%)
4,604.95
-23.19
(-0.501%)
13,197.40
-18.63
(-0.141%)
2,622.98
-11.70
(-0.44%)
95,399.9900
+1,138.5400
(1.208%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0780
歐元最佳客戶買入價
9.0405
英鎊最佳客戶買入價
10.2444
日圓最佳客戶買入價
5.0408
推廣【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折
恒生指數
26,502.54
-69.92
(-0.26%)
期指
低水4
26,499
-90
(-0.34%)
國企指數
9,377.65
-20.31
(-0.22%)
科技指數
5,804.35
-8.45
(-0.15%)
大市成交
722.51億
股票
594.10億
(82.227%)
窩輪
44.66億
(6.182%)
牛熊證
83.75億
(11.591%)
即時更新：17/11/2025 10:16
可賣空股票總成交
2,052.39億
主板賣空
347.67億
(16.940%)
更新：14/11/2025 16:59
上証指數
成交：3,524.55億
3,972.80
-17.69
(-0.443%)
滬深300
4,604.95
-23.19
(-0.501%)
深証成指
13,197.40
-18.63
(-0.141%)
MSCI中國A50
2,622.98
-11.70
(-0.44%)
比特幣
資料由Binance提供
95,399.9900
+1,138.5400
(1.208%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0780
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0405
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2444
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0408
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味...
Travel & Dining Yan Can Taste

台北日系懷舊文青「小山林」打卡勝地！漫步日治時期町屋群、品味...
聖誕市集2025︱中環聖誕社企市集嘉年華禮物推介+免費工作坊...
玩樂旅遊 玩樂假期

聖誕市集2025︱中環聖誕社企市集嘉年華禮物推介+免費工作坊...
政經專訪

【專訪】蔡金強：AI競賽要去到盡，港股板塊輪動有跡可尋，3原因住宅樓將企穩（繁體字幕）#小金人 #蔡金強 #專訪
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特00700 騰訊控股00005 滙豐控股00981 中芯國際01810 小米集團－Ｗ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
日本-工業生產(月率)
即將公佈
17/11/2025 12:30
前值
-1.50%
市場預測
--
日本-工業生產(年率)
即將公佈
17/11/2025 12:30
前值
-1.60%
市場預測
--
最新重要數據
新西蘭-製造業採購經理人指數
公佈值
51.40
公佈日期
14/11/2025 05:30
英國-國內生產總值(季率)
公佈值
0.10%
公佈日期
13/11/2025 15:00
英國-國內生產總值(年率)
公佈值
1.30%
公佈日期
13/11/2025 15:00
評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處