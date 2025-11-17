17/11/2025 09:08

【比特幣】比特幣年內漲幅全部蒸發，特朗普行情曇花一現

《經濟通通訊社17日專訊》比特幣價格在創下歷史新高僅一個多月後，隨著市場對特朗普支持加密貨幣立場的樂觀情緒消退，已回吐今年年初以來累計超過30%的漲幅。



比特幣周日（16日）跌破93714美元，價格低於去年末特朗普勝出選舉時的水平。比特幣曾在10月6日飆升至126251美元的歷史峰值，但4天後特朗普出人意料的關稅言論引發全球市場震盪，比特幣隨之開啟跌勢。



過去一個月，許多大型買家，從ETF配置機構到企業財團，都悄然離場，使市場失去今年早些時候推動比特幣創下紀錄的資金流支撐。同時，近期高估值科技股的降溫也導致整體風險偏好下降。



Nansen高級研究分析師Jake Kennis表示：「此次拋售是長期持有者獲利了結、機構資金外流、宏觀不確定性，以及槓桿多頭被清盤等多重因素共同作用的結果。」(rc)