17/11/2025 14:49

【關稅戰】美國財長貝森特：特朗普2000美元關稅分紅提議須獲國會批准

《經濟通通訊社17日專訊》美國財政部長貝森特周日（16日）表示，特朗普向美國公民發放2000美元關稅分紅的提議需要國會批准。



貝森特在電視節目中表示：「我們拭目以待，我們需要立法通過。」



特朗普大力鼓吹美國今年通過關稅獲得高額收入，但隨著公眾對生活成本的不滿情緒升高，他提出關稅分紅。特朗普上周五（14日）在空軍一號上對記者表示，支票將於明年某個時候發放給「除富人外的所有人」。



此外，貝森特在節目中稱，美國人應該會在明年年初開始感受到更多的經濟緩解，他引用今年早些時候通過的特朗普標誌性政策法案中的減稅措施，聲稱在前兩個季度，將看到通脹曲線向下彎曲，實際收入曲線大幅加速增長。(rc)