26,347.13
-225.33
(-0.85%)
26,354
-235
(-0.88%)
高水7
9,319.39
-78.57
(-0.84%)
5,747.20
-65.60
(-1.13%)
1,159.88億
3,973.31
-17.18
(-0.431%)
4,596.15
-31.99
(-0.691%)
13,169.37
-46.66
(-0.353%)
2,612.30
-22.38
(-0.85%)
95,347.4800
+1,086.0300
(1.152%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0760
歐元最佳客戶買入價
9.0366
英鎊最佳客戶買入價
10.2400
日圓最佳客戶買入價
5.0362
即時更新：17/11/2025 11:48
更新：14/11/2025 16:59
資料由Binance提供
更新：14/11/2025 16:15
更新：17/11/2025 11:45
