17/11/2025 10:11

【國際要聞】英國宣布近代史上規模最大的庇護政策改革

《經濟通通訊社17日專訊》英國上周六（14日）宣布，將啟動近代史上規模最大的庇護申請者政策改革，改革靈感源自丹麥。丹麥的庇護政策是歐洲最嚴苛的政策之一，廣受所謂人權組織批評。



英國內政部在聲明中表示，作為改革內容的一部分，向特定庇護申請者提供援助（包括住房和每周補貼）的法定責任將被取消。



由馬曼婷領導的內政部稱，這些措施將適用於兩類人群，一是有勞動能力卻選擇不工作的庇護申請者，二是違法的庇護申請者。聲明指出，由納稅人出資的援助，將優先提供給為經濟和當地社區做出貢獻的人。



英國工黨政府近期持續收緊移民政策，尤其針對從法國乘坐非法小船穿越海峽的行為。此舉旨在遏制「英國改革黨」支持率的飆升。該黨主導移民議題的話語權，令工黨不得不採取更強硬立場。(rc)