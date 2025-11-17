17/11/2025 13:23

【ＡＩ】「矽谷風投教父」蒂爾清倉英偉達，AI泡沫尾大不掉！

《經濟通通訊社17日專訊》最新披露文件顯示，億萬富翁蒂爾(Peter Thiel)已經出售英偉達的全部持股，再次引發市場對AI泡沫的恐慌。



蒂爾創立的蒂爾宏觀基金(Thiel Macro Fund)提交的13F文件顯示，蒂爾在7月9月期間出售約537742股英偉達股票（佔其投資組合的近40%）。截至9月30日，他已不再持有英偉達任何股份。



相關計算顯示，基於英偉達7月至9月期間的平均股價，此次出售股份的價值接近1億美元。文件還顯示，蒂爾將特斯拉的持股從272613股削減至65000股，並分別買入79181股的蘋果股票以及49000股的微軟股票。



蒂爾是金融科技巨頭PayPal和國防AI公司Palantir的共同創辦人，在投資領域成績斐然，早期投資Facebook並獲得巨額回報，有著「矽谷風投教父」的稱號。(rc)