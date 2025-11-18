18/11/2025 08:00

【外圍經濟】巴郡建倉引發市場追捧，谷歌股價逆市升逾3%

《經濟通通訊社18日專訊》谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)在美股交易時段表現強勁，股價升逾3%。此前「股神」巴菲特掌舵的投資旗艦巴郡(US.BRK.A)披露其首次對Alphabet進行重大投資，引發市場追捧。​



據美國證券交易委員會上周五（14日）公布的13F季度報告，巴郡在2025年第三季度首次建倉Alphabet，購入約1785萬股A類股份，持倉市值高達43億美元，佔其投資組合的1.62%，一舉躋身其第十大重倉股之列。



此舉被市場解讀為，即使在巴菲特即將卸任行政總裁之際，這家以價值投資著稱的傳統巨頭也對科技股，特別是人工智能和雲端計算領域的增長潛力抱持信心。巴郡在建倉谷歌的同時，也繼續減持其第一大重倉股蘋果(US.AAPL)的股份。​(kk)