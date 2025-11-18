18/11/2025 08:23

【國際要聞】高市早苗稱獨島屬於日本領土，南韓國會議長表達強烈遺憾和擔憂

《經濟通通訊社18日專訊》南韓國會議長禹元植，對日本首相高市早苗有關韓日領土爭議的言論，表示強烈遺憾和擔憂。



禹元植在社交媒體發文，指高市早苗近期公開表示，南韓獨島（日稱竹島），無論在歷史還是國際法上，都屬於日本領土；日本政府更擴建「領土主權展覽館」，企圖向下一代灌輸錯誤認知。



禹元植對此表示強烈遺憾。他對日方近期在歷史和領土等問題上的言行表示擔憂，要求日本展現真誠反省和負責任態度。



禹元植說，日方加速推進修憲，試圖將日本變成能夠發動戰爭的國家，是動搖東亞和平秩序根基的行為，南韓等周邊國家都無法容忍。(jf)