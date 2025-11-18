直播中 : 開市Good Morning - 美股未止跌 港股續憔悴？🚗小鵬上季虧損收窄 惟收入指引遜預期💰分析攜程最新業績 仲可以憧憬假期出行因素？
26,147.19
-237.09
(-0.90%)
26,138
-229
(-0.87%)
低水9
9,251.93
-76.47
(-0.82%)
5,689.28
-67.60
(-1.17%)
276.49億
3,957.42
-14.61
(-0.368%)
4,588.22
-9.83
(-0.214%)
13,190.66
-11.34
(-0.086%)
2,608.30
-5.62
(-0.22%)
91,884.3900
-330.7500
(-0.359%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0520
歐元最佳客戶買入價
9.0277
英鎊最佳客戶買入價
10.2413
日圓最佳客戶買入價
5.0195
恒生指數
26,147.19
-237.09
(-0.90%)
期指
低水9
26,138
-229
(-0.87%)
國企指數
9,251.93
-76.47
(-0.82%)
科技指數
5,689.28
-67.60
(-1.17%)
大市成交
276.49億
股票
276.49億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：18/11/2025 09:34
可賣空股票總成交
1,917.09億
主板賣空
445.16億
(23.221%)
更新：17/11/2025 16:59
上証指數
成交：495.69億
3,957.42
-14.61
(-0.368%)
滬深300
4,588.22
-9.83
(-0.214%)
深証成指
13,190.66
-11.34
(-0.086%)
MSCI中國A50
2,608.30
-5.62
(-0.22%)
比特幣
資料由Binance提供
91,884.3900
-330.7500
(-0.359%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0520
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2413
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0195
政經專訪

【專訪】洪灝：市場風險拉鋸，惟大把人「等住買」，騰訊阿里料再闖高（廣東話錄音視頻．繁體字幕）#洪灝 #洪灝策略 #港股 #科技股
