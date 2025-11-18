18/11/2025 09:16

【美國議息】聯儲局副主席杰斐遜稱減息需緩慢行事

《經濟通通訊社18日專訊》美國聯儲局副主席杰斐遜發表講話，指決策官員對進一步減息應緩慢行事，以免削弱對抗通脹的成果。



杰斐遜強調，經濟風險的平衡點已轉變，就業市場面臨的下行風險有所增加，而通脹的上行風險則見回落。市場交易員預計聯儲局12月減息的概率已降至39%，較一周前的64%大幅回落。



他補充，隨著利率接近該水平，放慢政策調整步伐是明智之舉。此外，他確認聯儲局將按計劃於12月1日起停止縮減資產負債表，這標誌著始於2022年6月的量化緊縮周期告一段落。​



對於未來政策路徑，杰斐遜重申將採取逐次會議的決策方式，並依賴未來數周的經濟數據、經濟前景及風險平衡作判斷。他坦言，目前仍不清楚在12月議息會議前能獲得多少官方經濟數據，數據的缺乏令政策分析變得更為複雜。(kk)