18/11/2025 11:51

【外圍經濟】東京股匯債市三殺，高市早苗下午將會日銀行長

《經濟通通訊社18日專訊》中日關係惡化，日本金融市場表現持續動盪，周二（18日）股匯債市全面下挫，市場高度關注首相高市早苗下午與日本央行行長植田和男的會面。



日經指數跌幅在午間擴大至2.31%。日圓兌美元跌至1月以來新低，報155.37日圓。兌歐元匯率也跌破180，為1999年歐元誕生以來的最弱水平。



10年期日債孳息率升至1.754%，創2008年6月以來新高。20年期國債孳息率則在周一（17日），觸及1999年以來高點。



除中國向日本發出旅遊警告，打擊日本旅遊及消費市道外，市場亦擔憂高市即將推出的大規模經濟刺激計劃，將加劇日本沉重的債務負擔，並可能迫使日本央行推遲加息。(jf)