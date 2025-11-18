18/11/2025 13:31

【特朗普新政】美國前財長薩默斯「榮登」愛潑斯坦文件，宣布退出公眾視野

《經濟通通訊社18日專訊》美國前財長及前哈佛大學校長薩默斯捲入愛潑斯坦文件，周一（17日）宣布退出公共活動。



眾議院監督與政府改革委員會上周公布了屬於愛潑斯坦的2萬頁文件，其中包括薩默斯在2018年為了一段婚外情，向愛潑斯坦徵求意見的內容，當時後者已因淫媒活動被定罪。



現為哈佛大學教授的薩默斯，曾於1999年至2001年擔任美國財長。他在聲明中稱：「我對自己的行為深感羞愧，並意識到這些行為造成的痛苦。我為自己與愛潑斯坦聯繫的錯誤決定承擔全部責任。」



他表示將繼續履行教學職責，但會退出公共事務，以便「全面努力重建信任、修復與身邊最親密之人的關係」。



曾在哈佛法學院任教的民主黨參議員沃倫周一稱，哈佛應該與薩默斯斷絕關系，稱由於薩默斯過去與愛潑斯坦的關系，他在與學生相處方面不可信任。



眾議院公布的這些文件還含有愛潑斯坦與其他一些知名人士的交流，包括前特朗普顧問班農。(jf)