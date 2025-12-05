18/11/2025 14:16

【大國博弈】澳洲民調：對美國干預內政的擔憂上升，首次超越中國

《經濟通通訊社18日專訊》悉梨科技大學澳中關係研究所周二發布的一項調查顯示，57%的受訪者認為美國會施壓澳洲，在中美之間選邊站隊，而認為中國會這麼做的佔比為51%，這是在該調查五年歷史上首次出現選擇美國的受訪者數量超過中國。



根據調查，近三分之二的受訪者認為，特朗普第二個總統任期與中國發生衝突的可能性上升。72%的澳洲人認為美國利用貿易手段，在政治上懲罰他國，這一比例高於去年的36%，並且在該調查歷史上首次超過了中國。



此外，54%的受訪者擔心美國對澳洲內政的影響，較2021年上升了近20個百分點。對於中國和俄羅斯干預的擔憂程度穩定在64%左右。



澳中關係研究所高級項目和研究專員Elena Collinson表示：「這是一個顯著的轉變，表明澳洲人意識到壓力可能來自盟友，也可能來自競爭對手。總的來說，民調顯示，自2021年以來，澳洲人對中國的看法有所軟化。」(jf)