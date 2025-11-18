18/11/2025 15:57

【外圍經濟】日本科技股重挫，中日緊張關係及財政擔憂打擊市場情緒

《經濟通通訊社18日專訊》日本股市周二重挫，日經225指數收盤跌3.2%，創4月初以來最大跌幅，科技股估值過高擔憂、債券孳息率上升以及中日外交爭端，打擊了投資者的風險偏好。



東證指數亦跌2.88%。科技和AI相關股票對指數的拖累最大，其中軟銀集團跌幅一度高達7.6%。電纜製造商古河電工、住友電氣工業和藤倉株式會社表現最差，晶片設備製造商Ibiden和Shift表現疲軟。



由於市場對高市的經濟計劃感到擔憂，銀行股也成為拖累東證指數的最大板塊之一。與此同時，長期日債進一步下挫，因投資者擔心公共財政承壓。



當天，自民黨的一個議員團體敦促高市，制定一份遠超目前預期規模的追加預算。該團體呼籲的追加預算規模約25萬億日圓（1610億美元），用於為即將出台的經濟刺激計劃提供資金支持。



*植田和男向高市表明加息意向*



另外，日本央行行長植田和男與高市首次會晤後表明，央行正逐步調整貨幣寬鬆程度，釋放出維持加息政策的堅定立場。



植田與首相會談後對記者表示：「通脹與薪資同步增長的機制正在恢復。基於此，我已向首相說明我們正在逐步調整貨幣寬鬆程度。」(jf)