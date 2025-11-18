25,930.03
-454.25
(-1.72%)
26,009
+95
(+0.37%)
高水79
9,174.84
-153.56
(-1.65%)
5,645.73
-111.15
(-1.93%)
2,421.12億
3,939.81
-32.22
(-0.811%)
4,568.19
-29.86
(-0.649%)
13,080.49
-121.51
(-0.920%)
2,603.04
-10.88
(-0.42%)
91,198.4300
-1,016.7100
(-1.103%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0650
歐元最佳客戶買入價
9.0460
英鎊最佳客戶買入價
10.2650
日圓最佳客戶買入價
5.0300
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,930.03
-454.25
(-1.72%)
期指(夜)
高水79
26,009
+95
(+0.37%)
國企指數
9,174.84
-153.56
(-1.65%)
科技指數
5,645.73
-111.15
(-1.93%)
大市成交
2,421.12億
股票
2,207.44億
(91.174%)
窩輪
84.32億
(3.483%)
牛熊證
129.36億
(5.343%)
即時更新：18/11/2025 17:17
可賣空股票總成交
1,144.40億
主板賣空
195.88億
(17.116%)
半日數據，更新：18/11/2025 12:40
上証指數
成交：7,909.49億
3,939.81
-32.22
(-0.811%)
滬深300
4,568.19
-29.86
(-0.649%)
深証成指
13,080.49
-121.51
(-0.920%)
MSCI中國A50
2,603.04
-10.88
(-0.42%)
比特幣
資料由Binance提供
91,198.4300
-1,016.7100
(-1.103%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0650
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0460
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2650
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0300
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【一本萬利】持倉均衡忌孤注一股，酌量買落後科技股 #林本利 （繁體字幕）
Jennie 也愛用蒸氣眼罩！紓緩疲勞+放鬆助眠，暖敷貼成為...
Beauty Get it Beauty！

Jennie 也愛用蒸氣眼罩！紓緩疲勞+放鬆助眠，暖敷貼成為...
友伴犬計劃|讓長者由被照顧者成為照顧者！研究顯示:有助提升身...
輕鬆護老 安老職人

友伴犬計劃|讓長者由被照顧者成為照顧者！研究顯示:有助提升身...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特00700 騰訊控股01347 華虹半導體00939 建設銀行09868 小鵬汽車－Ｗ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,034.9800
-1.4900
-0.037%
XAG 白銀現貨
50.2817
+0.3935
+0.789%
更新：18/11/2025 17:15
即將公佈經濟數據
加拿大-新屋動工
即將公佈
18/11/2025 21:15
前值
27.92萬
市場預測
26.50萬
美國-出口物價(月率)
即將公佈
18/11/2025 21:30
前值
--
市場預測
--
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處