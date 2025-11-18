18/11/2025 08:21

【開市Ｇｏ】聯儲鷹鴿爭鳴道指大挫，小鵬績後ADR挫逾一成，攜程季績佳

2025年11月18日【要聞盤點】



1、受市場對人工智能股的高估值泡沫憂慮升溫，以及對聯儲局未來利率走向持續不確定等因素影響，美國股市隔晚遭遇顯著拋售壓力，科技股領跌大市，道指收市重挫超過550點。市場正觀望本周稍後公布的英偉達季績及關鍵就業數據，以尋找後市方向。道指收市跌557點，或1.18%，報46590；標普500指數跌61點，或0.92%，報6672點；納指跌192點，或0.84%，報22708點。中國金龍指數跌95點。日經期貨截至上午7時50分上升2.5點。



2、美聯儲副主席傑斐遜稱就業市場下行風險增加，但在利率接近中性水平時須謹慎行事，惟儲局理事沃勒支持降息，理由是勞動力市場疲弱及政策影響中低收入者。



3、中國10月廣義財政支出創2021年以來最大降幅，支出額為2023年7月以來最低；10月代客淨結匯規模及結匯率雙降，經常賬戶跨境淨流入創歷史新高。



4、中德高級別財金對話在北京舉行，雙方支持滬深上市公司在法蘭克福發行全球存托憑證，並加強證券、期貨及衍生品領域合作。



5、亞馬遜三年來首次發行美元計價債券，募資總額達150億美元。



6、馬斯克計劃為特斯拉構建自主晶片供應體系，批評三星及台積電進展緩慢，預計未來FSD技術普及將導致每年晶片需求爆增至最高2000億顆。



7、摩根士丹利首席美股策略師Wilson預計標普500指數未來一年將升16%，2026年底目標達7800點。



8、摩根士丹利發表報告，稱在今年高回報後，明年股市將趨於穩定，恒指最樂觀目標為明年底達34700點。



9、高盛報告稱，各國央行11月或大量購金，料2026年底金價達4900美元；同時預計2026年原油供應過剩，下調WIT原油均價56美元/桶；布倫特均價52美元/桶。



10、有「新債王」之稱的岡拉克抨擊私募債務領域的「垃圾貸款」，建議現金配置比例提高至20%。





【焦點股】



攜程集團(09961)

- 第三季第三季盈利同比升1.94倍，營收同比增16%，表現超預期



新世界(00017)

- 債務交換要約提前初步達標，料削債逾10億美元



京東集團(09618)

- 正式推出獨立京東外賣App及將推出「京東真榜」，排序包括餐飲、酒店、航司、景點



小鵬汽車(09868)

- 料第四季收入升最多43%不及預期，ADR隔晚挫逾10%



零跑汽車(09863)

- 第三季虧轉賺1.5億人幣遜預期，提前完成年銷量目標



本地地產股：長實集團(01113)、新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)

- 中原地產數據顯示內地買家今年香港樓市成交額料連續兩年創歷史新高



吉利汽車(00175)

- 附屬極氪第三季虧損降至8億人幣，收益增9%



寧德時代(03750)

- 股東黃世霖股權轉讓價每股376.12元，較收盤價折讓3.8%



電影股：阿里影業(01060)、IMAX中國(01970)、英皇文化產業(04916)

- 據報部分日本電影撤檔，影響票房預期



中國宏橋(01378)

- 擬先舊後新折讓一成配股，籌115億元用於還債及業務提升



恒瑞醫藥(01276)

- 獲核准3項藥物臨床試驗，涉實體瘤及乳腺癌



比特幣ETF：FA南方比特幣(03066)、FA三星比特幣(03135)

- 比特幣一度倒插4.8%，至91464美元



華住集團(01179)

- 第三季純利14.7億人幣升15%，料第四季收入升最多6%



HOME CONTROL(01747)

- 折讓19%配股淨籌逾1億元，用於發展醫療保健業務



萬威國際(00167)

- 被接管股權獲兩公司折讓69%收購，觸發強購，今早復牌



金科服務(9666)

- 要約定價獲提高至每股8.69元，今日復牌



小米(01810)、百度(09888)

- 今天將公布業績





【油金報價】



紐約期油上漲0.13%，報美元59.76/桶



布倫特期油下跌0.56%，報美元64.03/桶



黃金現貨下跌0.24%，報美元4035.92/盎司



黃金期貨下跌0.95%，報美元4035.90/盎司