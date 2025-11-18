18/11/2025 14:40
《異動股》幣災引發比特幣挫穿90000美元累瀉三成，ETF現挫6%
摘要
免責聲明
本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 比特幣跌破90000美元，累計跌幅達30%
▷ 比特幣及以太幣ETF普遍下跌約6%
▷ 港股加密貨幣相關股份多數下跌
比特幣ETF普挫6%；華夏比特幣(03042)現價跌5.9%，報10.98元，該股成交約135萬股，涉資1500萬元；FA南方比特幣(03066)跌5.8%，報29.5元；FA三星比特幣(03135)跌5.8%，報29.74元。
以太幣ETF同樣普跌約6%；華夏以太幣(03046)跌6.1%，報7.095元；FA南方以太幣(03068)跌6%，報13.72元；嘉實以太幣(03179)跌5.9%，報7.17元。
炒幣股跌成一片；博雅互動(00434)跌10.4%，報3.86元；新火科技控股(01611)跌7.6%，報3.4元；歐科雲鏈(01499)跌5%，報0.209元；聯眾(06899)升7.8%，報0.275元。
現時，恒生指數報25863，跌521點或跌2%，主板成交超過1836億元。國企指數報9148，跌180點或跌1.9%。恒生科技指數報5621，跌135點或跌2.3%。
|股份(編號)
|現價(元)
|變幅(%)
|華夏比特幣(03042)
|10.98元
|跌5.91%
|FA南方比特幣(03066)
|29.50元
|跌5.81%
|FA三星比特幣(03135)
|29.74元
|跌5.77%
|華夏以太幣(03046)
|7.095元
|跌6.09%
|FA南方以太幣(03068)
|13.72元
|跌5.96%
|嘉實以太幣(03179)
|7.17元
|跌5.91%
|華夏SOL(03460)
|5.485元
|跌3.69%
|博雅互動(00434)
|3.86元
|跌10.44%
|新火科技控股(01611)
|3.40元
|跌7.61%
|歐科雲鏈(01499)
|0.209元
|跌5.00%
|聯眾(06899)
|0.275元
|升7.84%