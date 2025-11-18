18/11/2025 16:01

【關稅戰】印度10月貨物貿易逆差創歷史紀錄，因黃金入口激增

《經濟通通訊社18日專訊》印度10月貨物貿易逆差觸及417億美元的歷史高位，因節慶期間黃金進口激增，對美國的出口受到高關稅打擊。



根據LSEG的數據，這一數字遠高於路透社調查預估的288億美元，超過了2024年11月378億美元的前歷史紀錄。



印度商務部周一（17日）公布的數據顯示，10月份印度進口價值147億美元的黃金，較去年同期增長近200%。據估計，印度消費者在10月份為期5天的節日期間，購買了價值110億美元的黃金。



關稅的影響在貿易數據中明顯，自8月底50%的關稅生效以來，印度對美國的出口連續第二個月下降。10月對美出口較去年同期下降8.5%，至63億美元。



印度10月份出口價值23億美元的寶石和珠寶，較去年同期下降29.5%；出口價值94億美元的工程產品，下降16.7%。棉花、人造紗線和成衣出口下降12%-13%。(rc)