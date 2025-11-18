18/11/2025 16:26

花旗香港：明年仍偏好中美歐股票資產，料本港樓價溫和升3%

《經濟通通訊社18日專訊》花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，本港千萬富翁總資產淨值中位數金額上升，可能受惠於股票市場暢旺、投資回報整體上升等因素，並抵銷本港樓價於過去數年出現調整的負面影響。



*來年偏好股票資產，債券保持「低配」看法*



考慮到今年股票市場表現合符預期，花旗香港對股票投資仍然有信心。明年的看法依然是偏好股票資產，當中比較看重美國、歐洲（不包括英國）、中國的大型股份。



廖嘉豪解釋，相關看法主要基於美國經濟環境趨向穩定、明年迎接中期選舉、減稅措施陸續出台、人工智能(AI)投資支撐經濟增長等因素。至於中國經濟表現預期將繼續保持穩定，整體增長目標有望維持5%。另外，花旗香港對債券資產保持「低配」看法，其中較看好短至中年期債券種類。



*本港住宅樓價明年料升3%，租金估漲5%*



廖嘉豪亦預計，明年本港住宅樓價可能溫和上升3%，主要基於高息口效應消退、投資需求回暖、樓市供應陸續減少等因素。至於本港住宅租金料升5%，形容整體樓市庫存仍然高企，樓市大升情況未必會出現。(jl)