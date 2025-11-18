18/11/2025 11:11

金管局據報增加致電銀行次數，關注銀行將規模更小發展商信貸額度展期意願

《經濟通通訊社18日專訊》據《彭博》引述消息指，從香港銀行家和監管機構發出的信號來看，他們對香港自亞洲金融危機以來這場最嚴重的房地產市場滑坡愈發擔憂，近月來香港金管局加大了對貸款機構出險貸款決策的關注力度。



報道提及，為了解銀行將規模更小的發展商信貸額度展期的意願，該監管部門致電次數增加。同時，銀行家亦重新評估數千億美元房地產貸款背後抵押物的高估值。上述舉動再度表明這一仍是香港經濟支柱的行業承受著壓力。儘管香港在其他領域取得進展，例如重新奪回全球股票上市寶座，並進一步擴大債券市場，但房地產低迷仍在抑制其經濟增長。



香港金管局發言人回覆傳媒查問時表示，不對個別公司事務發表評論，並指銀行必須審慎管理信貸風險，這是香港金管局長期以來的監管要求，總體而言，香港的銀行在向客戶提供信貸支持方面一向比較務實。



根據標普全球評級數據，商業地產貸款約佔香港銀行體系約10萬億港元總貸款約8%。最新政府數據顯示，香港寫字樓價格已較2018年峰值下跌約50%。(bn)