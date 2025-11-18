25,997.20
-387.08
(-1.47%)
25,988
-379
(-1.44%)
低水9
9,206.14
-122.26
(-1.31%)
5,660.83
-96.05
(-1.67%)
1,344.99億
3,949.83
-22.20
(-0.559%)
4,587.80
-10.25
(-0.223%)
13,145.00
-57.00
(-0.432%)
2,614.69
+0.77
(+0.03%)
90,061.2700
-2,153.8700
(-2.336%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0460
歐元最佳客戶買入價
9.0339
英鎊最佳客戶買入價
10.2463
日圓最佳客戶買入價
5.0232
恒生指數
25,997.20
-387.08
(-1.47%)
期指
低水9
25,988
-379
(-1.44%)
國企指數
9,206.14
-122.26
(-1.31%)
科技指數
5,660.83
-96.05
(-1.67%)
大市成交
1,344.99億
股票
1,169.04億
(86.919%)
窩輪
72.16億
(5.365%)
牛熊證
103.78億
(7.716%)
即時更新：18/11/2025 12:39
可賣空股票總成交
1,917.09億
主板賣空
445.16億
(23.221%)
更新：17/11/2025 16:59
上証指數
成交：5,174.53億
3,949.83
-22.20
(-0.559%)
滬深300
4,587.80
-10.25
(-0.223%)
深証成指
13,145.00
-57.00
(-0.432%)
MSCI中國A50
2,614.69
+0.77
(+0.03%)
比特幣
資料由Binance提供
90,061.2700
-2,153.8700
(-2.336%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0460
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0339
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2463
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0232
