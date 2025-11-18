18/11/2025 16:14
【港元定存】星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優惠
《經濟通通訊社18日專訊》港元拆息普遍下跌，部分本地銀行上調港元定存年息，搶佔更多港元資金，星展上調1個月港元定存年息0.75厘至2.4厘，起存額為20萬元，適用於客戶透過分行辦理。另外，星展推出「特選客戶網上新資金定期專屬優惠」，特選個人客戶完成合資格產品交易後以新資金透過網上開立定期存款可享專屬總年利率，存額由20萬元至3000萬元，4個月及6個月港元定存年息均為3.3厘。
大新上調3個月及6個月港元定存年0.1厘分別至2.7厘及2.8厘，存額由10萬元至50萬元，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辦理。(bn)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
