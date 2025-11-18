18/11/2025 11:36
《港元利率》一個月拆息連跌四日兼見兩個月低，報2.88厘
《經濟通通訊社18日專訊》拆息全線下跌，而與樓按相關的一個月拆息連跌四日，報2.87762厘，跌12.667基點，兼見兩個月低；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.41571厘，跌1.905基點。
隔夜息報1.62202厘，跌18.977基點；一周拆息跌17.339基點，報2.20107厘，兩周則跌8.53基點，報2.65262厘。長息方面，六個月拆息跌4.488基點，報3.36762厘，一年期則跌2.56基點，報3.3675厘。
港元匯價今日在7.7768-7.7732之間上落，最新報7.7766。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報1.62202厘，跌18.977基點；一周拆息跌17.339基點，報2.20107厘，兩周則跌8.53基點，報2.65262厘。長息方面，六個月拆息跌4.488基點，報3.36762厘，一年期則跌2.56基點，報3.3675厘。
港元匯價今日在7.7768-7.7732之間上落，最新報7.7766。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.62202
|-18.977
|一周
|2.20107
|-17.339
|兩周
|2.65262
|-8.53
|一個月
|2.87762
|-12.667
|兩個月
|3.41286
|-9.089
|三個月
|3.41571
|-1.905
|六個月
|3.36762
|-4.488
|一年
|3.3675
|-2.56
資料來源：香港銀行公會