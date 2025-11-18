18/11/2025 09:48

《真知灼見－溫灼培》日長債息升，是對通脹及財政憂慮

《真知灼見》今晨（18日），日本20年債券孳息率高見2.778%，這是自1999年4月以來的最高水平。回觀今年1月初，該債息率僅為1.916%。



日本20年債息的急攀升，相信並非在反映日本央行有加息機會，相反更似是在反映日本央行在面對通脹長期超標下，一直拒絕加息的態度。擔心通脹失控，投資者因而要求更高的債息率回報。投資者有這樣想法並非毫無根據。日本9月核心年通脹率高企2.9%，已持續超過日本央行設定的2%目標水平3年多。然而，在加息問題上，日本央行僅作出承諾，卻始終未見實質行動。因此，市場對日本央行的加息承諾已逐漸失去信心。



還有一點值得留意，據《日經新聞》報道，高市政府正準備推出一項規模龐大的刺激經濟方案，金額可能高達17萬億日圓，約合1100億美元。由於日本的債務與GDP比例已高達260%，市場普遍擔心日本的財政狀況可能進一步失控，這也成為債券投資者要求較高利息回報的原因之一。



*日債息升惟日圓走弱*



由於債息升並非在反映日本加息，相反更似是在反映日本央行及日本政府的貨幣及財政政策風險，這解釋了為何日債息升未能使日圓走強，相反更是日圓走弱的原因。今早於亞洲市場，日圓報155.25兌1美元。



*留意周四美國就業報告公布*



轉看其他市場消息。由於美國政府已於上周重開，美國勞工部宣布將於本周四（20日）公布9月的就業報告。由於美國政府停擺是在10月1日開始，因此9月的報告無法反映政府停擺對美國經濟造成的負面影響。因此，如果9月的就業報告表現理想，市場也不會過於興奮；反之，若數字不佳，市場將面臨更大的憂慮。就讓我們密切關注數字的公布情況。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



