18/11/2025 11:30

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 瑞士百達指黃金中期前景穩固，受央行外儲多元化等影響

▷ 白銀現供應缺口，中國太陽能需求推動價格上行

▷ 日本財政赤字擴大與央行政策調整致日圓走勢不明 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道18日專訊》瑞士百達財富管理高級外匯策略師Michael Hart就外匯和貴金屬發表觀點。*黃金中期前景仍穩固，銀價有進一步上行空間*美股和黃金同步上漲，這可能反映出市場流動性充裕以及融資環境偏向寬鬆的趨勢。雖然美元今年上半年下跌11%，但10月份美元兌大多數G10貨幣小幅回升2%。澳元等高貝他貨幣以及瑞士法郎等避險貨幣的表現良好。歐元匯率呈分化態勢。黃金在連續兩年上漲（截至10月20日年初至今漲幅即高達64%）後，於上月出現回調，隨後幾日累積跌幅達到10%。本輪下跌表明黃金已處於超買狀態。然而，許多資產管理人在投資組合中依然僅持有極少黃金甚至未配置黃金。就此而言，這些投資者對黃金仍存在「配置不足」的情況。在各國央行持續推進外匯儲備多元化、聯儲局開啟寬鬆周期以及美國整體財政狀況惡化的背景下，黃金的中期前景依然穩固。白銀年初至今70%的漲幅反映了實物供需錯位。市場已連續4年出現供應缺口。近期，流動性趨緊進一步推高了銀價。由於擔心美國可能加徵進口關稅，投資者在紐約大量囤積白銀庫存，從而進一步對倫敦的白銀庫存造成衝擊，並繼而在印度（正迎來季節性需求高峰）及中國等其他地區引發供應短缺。白銀遠期曲線出現倒掛（期貨貼水），顯示出供應緊張的情況十分嚴峻。從基本面看，銀價仍有進一步上行空間。由太陽能電池板安裝量推動的強勁中國需求預計將持續。雖然白銀價格短期內可能出現回調，但長期前景依然樂觀，儘管漲幅或較為溫和。*各國財政支出攀升壓縮幣策空間，影響匯率市場*各國持續攀升的財政支出及公共債務水平壓縮了貨幣政策空間並對匯率市場產生影響，正成為重塑全球經濟政策走向的主導因素。美國方面，特朗普總統持續施壓聯儲局降息，以減輕政府的債務利息負擔。在英國，市場對財政可持續性的擔憂持續存在，而工黨政府提出的支出計劃更令情況雪上加霜。日本方面，隨著高市早苗當選日本首相並暗示將重拾類似於日本已故首相安倍晉三的促增長政策，日本財政赤字預計將呈擴大趨勢。但鑑於該國通脹率已連續三年高於政策目標，日本央行或將堅持逐步退出超寬鬆貨幣政策。儘管這些因素推動日本股市走高，但日圓匯率走勢卻愈發撲朔迷離。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。