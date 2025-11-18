18/11/2025 09:23
【聚焦人幣】人幣中間價貶40點子，止兩連升，報7.0856
《經濟通通訊社18日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0856，較上個交易日跌40點子，止兩連升，上個交易日報7.0816。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0856
|+40.00
|1歐元/人民幣
|8.2223
|-73.00
|100日圓/人民幣
|4.5710
|-149.00
|1港元/人民幣
|0.9115
|+2.80
|1英鎊/人民幣
|9.3348
|+74.00
|1澳元/人民幣
|4.6089
|-203.00
|1紐元/人民幣
|4.0163
|-77.00
|1新加坡/人民幣
|5.4449
|-128.00
|1瑞郎/人民幣
|8.9129
|-108.00
|1加元/人民幣
|5.0510
|-23.00
|1人民幣/林吉特
|0.5843
|+16.60
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.4333
|+424.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4217
|+103.00
|1人民幣/韓元
|206.0300
|+108.00