18/11/2025 08:45

【關稅戰】中國據報再買至少14船美國大豆，12月至明年1月發貨

《經濟通通訊社18日專訊》據《路透》援引兩名知情人士消息，中國國有糧食貿易商中糧集團周一（17日）購買了至少14船美國大豆，或至少84萬噸，將於今年12月和明年1月發貨。



一位貿易商表示，其中8艘船計劃於12月和1月從美國墨西哥灣沿岸碼頭發貨，其餘船隻計劃於1月從太平洋西北地區港口發貨。另一位貿易商估計，約75%的銷售訂單由墨西哥灣沿岸港口出運，其餘則由太平洋西北地區港口出運。



貿易商表示，如果更多交易最終達成，當天的銷售總額可能會更高。



稍早前美國農業部數據顯示，中美元首上月底會晤後，中方只採購了兩批美國大豆合共33.2萬噸，少於華府所指中方承諾的1200萬噸。(ry)