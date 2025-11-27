18/11/2025 09:33

【ＡＩ】Figure創始人質疑Walker S2是電腦特效，優必選：已發一鏡到底視頻

《經濟通通訊社18日專訊》近日，優必選(09880)發布工業人形機器人Walker S2量產交付視頻，人形機器人公司Figure創始人逐幀分析後在X平台稱視頻大概率是電腦特效。



對此，據《財聯社》引述優必選回應稱，該指控不實。優必選官方社媒後續已經發布了一鏡到底原速原聲的視頻，畫面顯示現場確實有大批人形機器人產品。此外，優必選首批數百台全尺寸工業人形機器人Walker S2正式開啟量產交付，將分批投入產業一線應用。



優必選此前宣布收獲1.59億元人民幣的Walker S2訂單，該訂單預計在11月完成交付，官方稱其Walker人形機器人全年訂單金額突破8億元人民幣。(jq)