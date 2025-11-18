18/11/2025 16:57

【聚焦人幣】土耳其人民幣清算行業務正式啟動

《經濟通通訊社18日專訊》據《新華社》報道，中國工商銀行土耳其人民幣清算行17日在伊斯坦布爾舉行開業儀式，標誌著土耳其人民幣清算行業務正式啟動。此舉將助力雙邊經貿與金融協作升級，促進兩國貿易投資便利化。



中國人民銀行副行長陶玲在開業儀式上的視頻致辭中說，人民幣使用可為全球貿易和投融資活動提供可靠的新選項，未來將堅持市場化、法治化和國際化，持續擴大中國金融市場開放，提高政策透明度、穩定性和可預期性。



土耳其財政部副部長奧斯曼．切利克說，人民幣清算行將在降低貿易風險、減少交易成本的同時，為土耳其企業界創造新的商業機遇。土耳其央行行長法提赫．卡拉漢說，人民幣清算業務將進一步便利土耳其境內人民幣融資與支付獲取渠道，推動本幣結算合作、提升人民幣與里拉跨境使用水平。



報道指，中土經貿與投資合作近年持續深化，中國已成為土耳其在亞洲地區最大貿易夥伴。今年7月，中國人民銀行決定授權中國工商銀行(土耳其)股份有限公司擔任土耳其人民幣清算行。(jq)