25,930.03
-454.25
(-1.72%)
26,013
+99
(+0.38%)
高水83
9,174.84
-153.56
(-1.65%)
5,645.73
-111.15
(-1.93%)
2,421.12億
3,939.81
-32.22
(-0.811%)
4,568.19
-29.86
(-0.649%)
13,080.49
-121.51
(-0.920%)
2,603.04
-10.88
(-0.42%)
91,219.9900
-995.1500
(-1.079%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0650
歐元最佳客戶買入價
9.0460
英鎊最佳客戶買入價
10.2650
日圓最佳客戶買入價
5.0300
恒生指數
25,930.03
-454.25
(-1.72%)
期指(夜)
高水83
26,013
+99
(+0.38%)
國企指數
9,174.84
-153.56
(-1.65%)
科技指數
5,645.73
-111.15
(-1.93%)
大市成交
2,421.12億
股票
2,207.44億
(91.174%)
窩輪
84.32億
(3.483%)
牛熊證
129.36億
(5.343%)
18/11/2025 17:18
可賣空股票總成交
1,144.40億
主板賣空
195.88億
(17.116%)
18/11/2025 12:40
上証指數
成交：7,909.49億
3,939.81
-32.22
(-0.811%)
滬深300
4,568.19
-29.86
(-0.649%)
深証成指
13,080.49
-121.51
(-0.920%)
MSCI中國A50
2,603.04
-10.88
(-0.42%)
比特幣
資料由Binance提供
91,219.9900
-995.1500
(-1.079%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0650
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0460
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2650
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0300
09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特00700 騰訊控股01347 華虹半導體00939 建設銀行09868 小鵬汽車－Ｗ
etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68
