18/11/2025 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶36點子，報7.1084

《經濟通通訊社18日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0856，較上個交易日跌40點子，止兩連升，較市場預測偏強約240點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開36點子，報7.1084，上個交易日即期匯率收盤報7.1048。



市場人士稱，隔夜美元保持偏強走勢，市場重點關注本周公布的一系列此前被推遲的經濟數據，不過市場已經降低對美聯儲下月降息的預期；偏強的美元或不利人民幣匯率表現。



中金公司觀點認為，在當前美元指數反彈有限和中間價穩步升值的環境下，人民幣匯率仍將保持偏低波動，並對美元有望維持偏強態勢。(jq)