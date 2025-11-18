18/11/2025 16:36

【聚焦人幣】人幣即期收跌77點子，三連跌報7.1125，創近一周低

《經濟通通訊社18日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1125，較上個交易日4時30分收盤價跌77點子，三連跌，創11月12日以來近一周新低，全日在7.1055至7.1157之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌57點子，報7.1144。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0856，較上個交易日跌40點子，止兩連升，較市場預測偏強約240點。



市場人士稱，隔夜美元反彈，拖累今日中間價表現，人民幣即期也跟隨小跌，但整體跌幅有限，操作上仍可尋機結匯，關注本周美國經濟數據對匯市的影響。



馬來亞銀行稱，美元兌離岸人民幣和美元指數趨勢大致一致，預計短期離岸人民幣仍在7.09-7.15區間波動，至年底仍有望靠近7.07一線。



加拿大皇家銀行(RBC)資本市場最新觀點亦認為，中美緊張關係緩和為人民幣從當前疲軟態勢中復甦掃清了障礙，另外監管當局也可能傾向人民幣走強，而且外資流入人民幣股票將進一步推高人民幣匯率，因此傾向做多人民幣兌美元。(jq)