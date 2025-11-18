18/11/2025 08:57

【特朗普新政】美國眾議院最快周二表決是否公開愛潑斯坦案調查文件

《經濟通通訊社18日專訊》美國國會眾議院最快當地周二（18日）投票，表決是否公開已故富商愛潑斯坦的性侵案調查文件。



一直反對公開相關文件的美國總統特朗普，當地周日（16日）改變立場，發文說眾議院的共和黨人應該投票決定，是否公開愛潑斯坦案的文件，強調沒有甚麼需要隱瞞。特朗普又指責民主黨刻意製造愛潑斯坦案的討論，試圖轉移公眾注意力。



共和黨在眾議院有219席，佔過半數，有民主黨眾議員向路透社表示，預計最少40名共和黨人會投票贊成公開文件。



不過，法案仍然要提交參議院表決，因此愛潑斯坦案的文件最終能否完整公開，仍然存在不確定性。(rc)