18/11/2025 08:59

【ＡＩ】iPhone Air明星設計師據悉離開蘋果，跳槽AI新創公司

《經濟通通訊社18日專訊》蘋果曾參與iPhone Air開發的設計師Abidur Chowdhury據悉已經離職，公司設計團隊遭遇最新挫折。



知情人士透露，工業設計師Abidur Chowdhury近日已離開蘋果，加入AI新創公司。由於他在設計團隊中日益重要的地位，他的離職在蘋果內部引起不小震動。



蘋果此前選擇Chowdhury在9月的活動中介紹新款iPhone Air，活動包括一段約2分鐘的影片，介紹產品的設計過程和功能。出現在蘋果的發布影片是一項備受矚目的任務，另一段9月份發布、介紹iPhone 17 Pro的影片，就由公司設計團隊的新任負責人Molly Anderson擔任旁白。



Chowdhury在蘋果工作了6年多，他於2019年加入蘋果。蘋果公司發言人拒絕置評。(rc)