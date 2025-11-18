直播中 : 開市Good Morning - 美股未止跌 港股續憔悴？🚗小鵬上季虧損收窄 惟收入指引遜預期💰分析攜程最新業績 仲可以憧憬假期出行因素？
直播中 : 開市Good Morning - 美股未止跌 港股續憔悴？🚗小鵬上季虧損收窄 惟收入指引遜預期💰分析攜程最新業績 仲可以憧憬假期出行因素？
26,141.59
-242.69
(-0.92%)
26,137
-230
(-0.87%)
低水5
9,250.58
-77.82
(-0.83%)
5,688.06
-68.82
(-1.20%)
284.46億
3,959.44
-12.59
(-0.317%)
4,591.11
-6.94
(-0.151%)
13,194.45
-7.55
(-0.057%)
2,607.75
-6.17
(-0.24%)
91,841.0000
-374.1400
(-0.406%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.0520
歐元最佳客戶買入價
9.0277
英鎊最佳客戶買入價
10.2413
日圓最佳客戶買入價
5.0195
恒生指數
26,141.59
-242.69
(-0.92%)
期指
低水5
26,137
-230
(-0.87%)
國企指數
9,250.58
-77.82
(-0.83%)
科技指數
5,688.06
-68.82
(-1.20%)
大市成交
284.46億
股票
284.46億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：18/11/2025 09:34
可賣空股票總成交
1,917.09億
主板賣空
445.16億
(23.221%)
更新：17/11/2025 16:59
上証指數
成交：680.91億
3,959.44
-12.59
(-0.317%)
滬深300
4,591.11
-6.94
(-0.151%)
深証成指
13,194.45
-7.55
(-0.057%)
MSCI中國A50
2,607.75
-6.17
(-0.24%)
比特幣
資料由Binance提供
91,841.0000
-374.1400
(-0.406%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0520
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.2413
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0195
美元匯率-最大跌幅
AUD 澳元/美元
0.6486
-0.0006
-0.089%
CHF 美元/瑞郎
0.7957
-0.0005
-0.068%
NZD 紐元/美元
0.5651
-0.0002
-0.035%
更新：18/11/2025 09:30
即將公佈經濟數據
香港-失業率
即將公佈
18/11/2025 16:30
前值
3.90%
市場預測
4.00%
美國-出口物價(月率)
即將公佈
18/11/2025 21:30
前值
--
市場預測
--
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
30/10/2025 15:54
5.250%
招商永隆, 上商, 大新, 東亞, 工銀亞洲, 渣打香港
31/10/2025 19:24
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
