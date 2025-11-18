18/11/2025 10:21

【特朗普新政】特朗普宣布對沙特阿拉伯出售F-35戰機

《經濟通通訊社18日專訊》據《華爾街日報》報道，美國總統特朗普周一（17日）表示，將向沙特阿拉伯出售先進的F-35噴射戰鬥機。不過，他沒有提供任何交易的具體細節。



分析指，特朗普願意出售這款隱形戰機，是一個明確的訊號，表明沙特阿拉伯的實際統治者薩勒曼在白宮眼中已恢復地位。不過，出售這款尖端美國武器系統可能會削弱以色列在中東的軍事優勢，並減少華盛頓鼓勵沙特與以色列實現關係正常化的槓桿。



薩勒曼將於周二（18日）訪問白宮，白宮發言人凱利(Anna Kelly)談及此次白宮之行時表示，兩國將在技術、製造業、關鍵礦物、國防等領域達成更多有利協議。



薩勒曼的這次訪問將享有正式國是訪問的全部禮遇，訪問活動包括白宮晚宴，隨後於周三（19日）在甘迺迪中心舉行美沙投資峰會。(rc)