18/11/2025 11:25

【美國議息】12月是否降息引發聯儲局內部分裂，理事沃勒撐再減25基點

《經濟通通訊社18日專訊》聯儲局高層對12月應否降息陷入意見分裂。繼副主席傑佛遜表示應審慎處理降息後，理事沃勒周一（17日）明確表態，支持再次降息25個基點。



沃勒表示：「勞動力市場依舊疲軟，且已接近增長失速的臨界水平。」他認為剔除關稅影響後的通脹，已相對接近聯儲局2%的目標水平。



他續稱：「我並不擔心通脹加速或通脹預期顯著上升，我的重點是勞動力市場，在經歷了幾個月的疲軟之後，本周晚些時候公布的就業報告，或未來幾周的任何其他數據都不太可能改變我的觀點，即再次降息是有必要的。」



*聯邦儲備銀行官員反對進一步降息*



與此同時，多個地區聯邦儲備銀行官員近期也公開反對進一步降息，他們認為通脹仍是持續的經濟威脅，進一步放鬆貨幣政策可能導致通脹重新抬頭。波士頓聯邦儲備銀行行長柯林斯上周則表示，她認為進一步放寬政策的門檻很高。



聯儲局副主席傑佛遜周一表示，他認為就業面臨的下行風險有所上升，但由於利率正接近中性水平，聯儲局在進行進一步降息時應保持謹慎。(rc)